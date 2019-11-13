Afyonkarahisar'da 588 bin 586 dekar tarım arazisi sulandı

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Afyonkarahisar'da sulama sezonunun sona erdiğini belirterek 588 bin 586 dekar tarım arazisi sulandığını kaydetti.



Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya devam ediyor.



DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar'da 1-15 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 15 Eylül - 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Afyonkarahisar ilimiz ve ilçelerimizde toplam 588 bin 586 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Afyonkarahisar il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 588 bin 586 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 647 milyon TL katkı sağlandı. Son olarak sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA