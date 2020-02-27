Afyonkarahisar'da 6 günde bin 124 işletme denetlendi

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nca "Ürün Bazlı Denetim Seferberliği" kapsamında bin 124 denetim gerçekleştirildi.



Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 73 personelden oluşan 23 gıda denetim ekibi ile il genelinde halkın daha güvenli ve sağlıklı gıda tüketimini temin etmek için 6 gün süren gıda denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar'ında katıldı.



Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, yaptığı açıklamada, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve unlu mamul üreten işletmeler, kasap şarküteri, bakkal ve marketler, okul kantinleri ve yemekhaneler, restoranlar ve takviye edici gıda işletmelerine yönelik, toplam bin 124 adet resmi kontrol gerçekleştirdiklerini söyledi. Acar şöyle devam etti:



"Yapılan denetimlerde ürün güvenliği ve güvenilir gıda arzına yönelik; genel temizlik, personel hijyeni, kaliteli gıda malzemesi kullanımı, ürünlerin muhafaza koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi, işletme kayıt belgesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele, hijyen eğitimi belgesi varlığı gibi konular denetim ekiplerince kontroller gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 44 işletmede olumsuzluk tespit edilmiş olup gerekli cezai yaptırımları uygulandı."



Öte yandan Acar, vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu Alo 174 Gıda Hattına bildirmelerini istedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA