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Afyonkarahisar'da 6 tarihi eser ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, 6 tarihi eser ele geçirildi.

20.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:34
Afyonkarahisar'da 6 tarihi eser ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, 6 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalışan Y.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye'nin Gazlıgöl beldesinde oturan Y.D.'nin elinde, tarihi eserler olduğu ve satmak istediği yönündeki bilgi üzerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 6 tarihi eser ele geçirildi. Y.D. hakkında yasal işlem başlatılırken, eserler de Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : İhsaniye, Afyon, Güncel

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