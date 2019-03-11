11 Mart 2019, 17:18
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Afyonkarahisar'da 883 Adet Tarihi Sikke Ele Geçirildi

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonla 883 adet gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonla 883 adet gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen ihbarları değerlendirdi. Bu kapsamda İhsaniye ilçesinde yapılan operasyonda 5 şahıs ile birlikte 883 adet gümüş sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildiği bildirildi. Operasyon sonucu yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR Jandarma, Afyon, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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