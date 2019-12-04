Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da 99 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Haber

Afyonkarahisar'da 99 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kurutulmaya bırakılmış 99 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

04.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:54Afyonkarahisar'da 99 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın ilçesinde kurutulmaya bırakılmış 99 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde bulundurulduğu değerlendirilen Şükrü D. ve İrfan D'nin evine baskın yaptı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, kurutulmaya bırakılmış vaziyette
99 kilo 750 gram esrar maddesi, satışa hazır 44,7 gram esrar maddesi, 598,96 gram kenevir tohumu, 716,16 gram esrar maddesi, 4 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Sinanpaşa, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:44 Zonguldak-ukrayna büyükelçisi sybiha lojistik adımlarımız ivme kazandırabilir - Haber
13:44 Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok - Haber
13:44 Mersin'de "Engelsiz Park" açıldı - Haber
13:44 Başkan Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi - Haber
13:44 Irak'ta eski Başbakan Maliki'nin koalisyonu Erbil-Bağdat anlaşmasına karşı - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:52:44