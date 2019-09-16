Afyonkarahisar'da Ahilik Haftası kutlamaları Kocatepe Atatürk Anıtına çelenklerin konulması ile başladı.



Kutlama komitesinde yer alan Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Güzbey, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yetkilileri Atatürk Anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Kutlama komitesi üyeleri daha sonra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkan Vekili Süleyman Karakuş'u ziyaret etti. Ahilik Haftası kutlamaları 17 Eylül Salı günü ESOB oditoryum salonunda devam edecek.



Afyonkarahisar ESOB Başkanı Abdülkadir Konak yaptığı açıklamada, tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik haftasını kutladı. Ahiliğin 9 asırlık bir gelenek olduğunu ifade eden Konak "9 asırdır devam eden çırak, kalfa ve ustalıkla sonuçlanan bir gelenektir. Bu geleneği bizler sivil toplum kuruluşları olarak yaşatmaya çalışıyoruz. Ahilik bizim en önemli değerlerimizden bir tanesi. Köklerini hem İslamdan hem de kardeşlikten alan çok değerli bir yapılanmadır. Dünyaya ihraç ettiğimiz bir sistemdir ahilik. Gerçekten çok önemli bir sistemdir. Bu sistemin unutulmaması yaşatılması konusunda bu hafta içinde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerimize de bu hafta Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak başladık. Valimizi ve belediye başkanımızı ziyaret ettik. Yarın bu etkinliklerimiz devam edecek. Çarşamba gün Pazar yerinde devam edeceğiz. Tüm ahilerin gününü kutluyorum ve ahilik bilincinin artması dileğiyle tüm esnaflarımıza hayırlı olsun diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA