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Afyonkarahisar'da akarsuda ceset bulundu

Afyonkarahisar'da şehrin ortasından geçen Akarçay'da çürümüş ceset bulundu.

09.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:48Afyonkarahisar'da akarsuda ceset bulundu
Afyonkarahisar'da şehrin ortasından geçen 'da çürümüş ceset bulundu.
Akarçay'ın Ali Mahallesi'nde kalan bölümünde, suda çürümüş ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Polis ve itfaiye ekipleri, akarsuyun sazlık alanında görülen cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.
Ceset, uzatılan itfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden alınarak, karaya çıkarıldı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çetinkaya, Akarçay, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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