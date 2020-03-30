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Afyonkarahisar'da Amatör Lig takımından "Evde Kal" çağrısına destek

Afyonkarahisar 1. Amatör Liginde mücadele eden Şuhut 1453 Gençlik Spor Kulübünün genç futbolcuları ve teknik heyeti, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını sonrası "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

30.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:27
Afyonkarahisar'da Amatör Lig takımından
Afyonkarahisar 1. Amatör Liginde mücadele eden Şuhut 1453 Gençlik Spor Kulübünün genç futbolcuları ve teknik heyeti, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını sonrası "Evde kal Türkiye " çağrısına destek verdi.

Kulübün oyuncuları ve teknik ekibi, çektikleri videoda "Evde kal" çağrısında bulundu. Afyonkarahisar 1. Amatör Ligi Takımı Mahmut Köyü 1453 Gençlik Spor Kulüp Başkanı Davut Özdemir konu ile ilgili açıklamalarında, "İnşallah hep birlikte ülkemizin ve dünyanın bir numaralı sorunu olan Korona virüs (Covid-19) olayını alınan tedbirler olarak hep birlikte atlatacağız. Bizlerde Mahmut Köyü 1453 Gençlik Spor Kulübü olarak farkındalık oluşturmak için böyle bir ufak da olsa katkıda bulunmak için bir video çekme zarureti hissettik. Bizler üzerimize düşen "Evde Kal" çağrısına uyarak mümkün olduğunca evden çıkmamaya özen gösteriyoruz . Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere güvenlik güçlerimize ve bu süreçte ülkemize yardımcı olan herkese minnettarız. Bizler onlara yardımcı olarak ondar için daha iyi rahat yapması için evde kal çağrısına uyarak evlerimizde kalmak bizde bunun farkındalığını oluşturmak için "Evde Kal" şeklinde bir klip düzenledik" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Şuhut, Afyon, Spor
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Haberler ›› Spor ››Afyonkarahisar'da Amatör Lig takımından 'Evde Kal' çağrısına destek - Spor
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