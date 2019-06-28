28.06.2019 17:21
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Afyonkarahisar'da antik Yunan iyon başlığı ele geçirildi

Afyonkarahisar

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, antik Yunan iyon başlığı ele geçirildi.


AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, antik Yunan iyon başlığı ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ilçesine bağlı Saltık köyünde tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalışan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen antik Yunan iyon başlığı ele geçirildi. Eser, incelenmek üzere müze yetkililerini teslim edildi.
Gözaltındaki 10 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Afyonkarahisar
Kaynak: DHA
Afyon , Güncel

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