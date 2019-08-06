Afyonkarahisar'da asayiş

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonlarında 13 kişi göz altına alındı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı aldı.

Düzenlenen operasyonda, 200 exstacy hap ele geçirildi ve 2 kişi göz altına alındı.

İhsaniye ilçesinde ise Jandarma ekipleri, bölgede 1. derece sit alanında kaçak kazı ihbarı aldı. Düzenlenen operasyonda dedektör ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi ve 11 kişiyi gözaltına alındı.

Düzenlenen her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA