Afyonkarahisar'da Babalar Günü etkinliği düzenlendi

Afyonkarahisar'da 'Babalar Günü
' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte babalar ve çocukları birlikte yarıştı.Anne Çocuk Eğitim Vakfı
(AÇEV) tarafından uygulanan Baba Destek Programının (BADEP) Afyonkarahisar'daki yürütücüleri ve programa katılan baba ve çocukları tarafından 'Babalar Günü' dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Etkinlik kapsamında organize edilen bisiklet turu yağış dolayısıyla başka bir güne ertelenirken, yarışmaların yapıldığı etkinlik Akarçay
kenarındaki etkinlik alanında yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte babalık hakkında bilgi veren AÇEV Baba Destek Programı Afyonkarahisar yürütücülerinden Kocatepe
İlkokulu Psikolojik ve Rehberlik Servisi Danışman
Öğretmeni Osman Kanat, babalıktan daha önemli bir iş olmadığını söyledi.
İlk işin babalık olduğunu dile getiren Kanat, şunları kaydetti:
"Hayatta babalıktan daha önemli hiçbir işimiz yok. Çocuklarımız ile yaşadığımız ilişki kalıcı bir ilişki. 20-30 yıl sonra keşke böyle yapmasaydım dememek için ilk iş babalık diyoruz. Bütün işler babalıktan sonra gelir. Afyonkarahisar'da baba destek programlarıyla babalarımıza kaliteli zaman geçirme, iyi diyalog kurma gibi konularda destek olmaya çalışıyoruz 4 yıldır. Bu kurslarda ilgili baba nasıl olunur konusunda yol göstermeye çalışıyoruz. Çocuğun gelişiminde babanın çok büyük rolü var. Babaların da anneler kadar bu süreçte rol almasını sağlamaya çalışıyoruz."
Konuşmanın ardından çocuklar ve babalar birlikte oyunlar oynayarak yarışmalara katıldı. Etkinlikte babalar çocuklarının yaşında oynadığını yumurta taşıma, çuval yarışı ve balon patlatma gibi oyunlarla yarıştı.
Çocuklar ve babalar sandalye kapmaca yarışmasında eğlendi. Yarışmalarda dereceye giren çocuklar ve babalarına sponsor firmalar tarafından hediyeler verildi.