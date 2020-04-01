Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı

Baharın gelmesiyle Afyonkarahisar'da Hıdırlık Tepesi'nin yamaçlarındaki badem ağaçlarının çiçek açması kartpostallık görüntü oluşturdu.

01.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:50
Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı
Baharın gelmesiyle Afyonkarahisar'da Hıdırlık Tepesi'nin yamaçlarındaki badem ağaçlarının çiçek açması kartpostallık görüntü oluşturdu.
Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, çiçek açan badem ağaçları ile şehri görüntüledi.
Selek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen insanların ruhuna iyi gelecek, onları umutlandıracak fotoğraflar çekmeye çalıştığını belirtti.
Şehri karşıdan gören Hıdırlık Tepesi'nin yamaçlarında bulunan badem ağaçlarının çiçek açtığını gören Selek, hem şehri hem de çiçek açan ağaçları fotoğrafladı.
Dünyanın zor günlerden geçtiğini dile getiren Selek, şöyle devam etti:
"Koronavirüs salgını nedeniyle ne yazık ki, evlerimize kapanmış bulunmaktayız. Bu durum bizleri ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Ben de bu süreçte insanların ruhuna iyi gelecek fotoğraflar çekmek istedim. Ne yapabilirim diye düşündüm ve aklıma şöyle bir fikir geldi. Şu anda doğanın uyandığı bir mevsimdeyiz. Ağaçlar çiçek açıyor. Kuru yamaçlar eşsiz bir görünüme sahip oluyor. Afyonkarahisar doğa fotoğrafçıları için gerçekten çok güzel bir durak."
Baharın insanlara umut olduğunu ifade eden Selek, "Hıdırlık Tepesi de bu duraklardan bir tanesi. Burası Karahisar Kalesi'ni çok net gören tepe. Bu tepenin yamaçlarında çok sayıda badem ağacı var. Baharın gelmesi ile birlikte tüm badem ağaçları çiçek açmış. Şehirle, bu badem ağaçlarının çiçek açmış hallerini fotoğraflamaya çalıştım. Ortaya güzel fotoğraflar çıktı. Evde kalanların baktıklarında onları umutlandıracak, onlara güzel günlerin geleceğini fısıldayacak fotoğraflar yakaladığımı düşünüyorum. Umarım bir nebze de insanların ruhuna dokunabilmişimdir." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Afyon, Kültür Sanat
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› kultur-sanat ››Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı - Haberler

kultur-sanat Manşet

Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

13:33: Havran'da cinayet - Haberler 13:31: İnegöllü umreciler evlerine döndü - Haberler 13:30: İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği'nden vatandaşlara kan bağışı çağrısı - Haberler 13:29: Ruhani: Covid-19 salgını, ABD yönetimine yaptırımları kaldırmak için tarihi bir fırsat sunuyor - Haberler 13:29: Otomobil bariyere saplandı - Haberler 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:37: Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı - Haberler 11:57: İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi - Haberler 11:49: AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi - Haberler 11:44: Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz