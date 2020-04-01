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Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi bademler çiçek açtı

Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi bademler çiçek açtıAfyonkarahisar'ın Hıdırlık Tepesi'nin yamaçlarında bulunan, baharın müjdecisi badem ağaçları, çiçek açtı.

01.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:39
Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi bademler çiçek açtı
Afyonkarahisar'ın Hıdırlık Tepesi'nin yamaçlarında bulunan, baharın müjdecisi badem ağaçları, çiçek açtı.
Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, çiçek açan badem ağaçlarıyla şehri görüntüleyerek, "Zor günlerden geçiyoruz. İnsanların ruhuna iyi gelecek, onları umutlandıracak fotoğraflar çekmeye çalıştım" dedi.
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen badem ağaçları, Afyonkarahisar'da çiçek açtı. Şehri tam karşıdan gören Hıdırlık Tepesi'nin yamaçlarında bulunan badem ağaçlarının çiçek açtığını gören fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek de hem şehri hem de çiçek açan ağaçları fotoğrafladı. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu koordinasyonunda gerçekleşen çekimlerde ortaya kartpostallık fotoğraflar çıktı.
Dünyanın ve Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğinin söyleyen Çağrı Selek, insanların ruhuna iyi gelecek fotoğraflar çekmek istediğini aktardı. Selek, "Dünya zor günlerden geçiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ne yazık ki evlerimize kapanmış bulunmaktayız. Bu durum bizleri ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Ben de bu süreçte insanların ruhuna iyi gelecek fotoğraflar çekmek istedim. Ne yapabilirim diye düşündüm ve aklıma şöyle bir fikir geldi. Şu anda doğanın uyandığı bir mevsimdeyiz. Ağaçlar çiçek açıyor. Kuru yamaçlar eşsiz bir görünüme sahip oluyor. Afyonkarahisar, doğa fotoğrafçıları için gerçekten çok güzel bir durak" dedi.
Baharın insanlara umut olduğunu vurgulayan Çağrı Selek, "Burası Karahisar Kalesi'ni çok net gören tepe. Bu tepenin yamaçlarında çok sayıda badem ağacı var. Baharın gelmesiyle tüm badem ağaçları çiçek açmış. Şehirle bu badem ağaçlarının çiçek açmış hallerini fotoğraflamaya çalıştım. Ortaya güzel fotoğraflar çıktı. Evde kalanların baktıklarında onları umutlandıracak, onlara güzel günlerin geleceğini fısıldayacak fotoğraflar yakaladığımı düşünüyorum. Umarım bir nebze de insanların ruhuna dokunabilmişimdir" diye konuştu.
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Afyonkarahisar’da baharın müjdecisi bademler çiçek açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Afyon, Güncel

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Afyonkarahisar'da baharın müjdecisi bademler çiçek açtı
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