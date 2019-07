Afyonkarahisar'da Basın Bayramı kutlandı

Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Belediyesi işbirliğinde 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde termal bir otelde düzenlenen kahvaltı programına Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı J.Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, Kanal 3 Tv Mega Birlik Temsilcisi M. Emin Güzbey, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Abdioğulları, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş ve Murat Öner, gazete sahipleri, ulusal basın temsilcileri, radyo, dergi, internet medyası ile televizyon kanallarının temsilcileri katıldı.Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramını tebrik etti. Gerek İl Başkanlığı yaptığı dönemde, gerekse geride bıraktığı Belediye Başkanlığı döneminde her daim basının yanında olduğuna dikkat çeken Başkan Zeybek; "Gayemiz güzel Afyonkarahisarımıza hizmet etmek. Basın, bizim gönül gözümüz, yürüyen ayağımız mesafesinde. Hizmetlerimizde aksaklıklar, yanlışlıklar olabilir. Eksik yapmış olabiliriz. Her türlü eleştirinize, önerinize, öngörünüze açığız. Bu vesileyle tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.Orman ve Su İşleri eski Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, konuşmasında kendisinin de eski bir gazeteci olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında: "Ben de içinizde en eski bir gazeteciyim. Rahmetli amcamın gazetesi vardı. Bende orada makale yazardım. Tabi bu çocuğun yazdıkları okunmaz diyerek farklı bir isimle yazardım. Gazeteci deyince akla iğnelemek geliyor. O zaman bizimde bir belediye başkanımız vardı. Onu biraz iğneleyen yazılar yazmıştım. Ertesi gün dükkana damladı. Babam 'oğlum böyle şeyler yazarak başımıza iş açacaksın' demiştir. Basın çok önemli bir organ. Balığı balık gibi haber verelim. Balığı timsah gibi haber verirsek o haber olmaz. Biz hükümet olarak basına büyük önem verdik. Çünkü basın büyük bir güç. Vatandaşın doğru haber alma hakkı var. Haberleri doğru bir şekilde vermemiz lazım. Milletimizin menfaatleri de çok önemli. Bunları göz önüne alarak haber yapmalıyız. Afyon'da çok güzel bir birliktelik görüyorum. Hepiniz bir çatı altında toplandınız. Bu bizim için gurur meselesidir" diye konuştu.Son olarak konuşan ve basının demokrasinin olmazsa olmaz organlarından biri olduğuna değinen Vali Mustafa Tutulmaz, "Valilik, Belediye Başkanlığı ve Milletvekilleri ile bugün sizlerle birlikte olmak istedik. Bu yıl birlikte bir organizasyonla tüm basın mensupları ile bir araya gelmek istedik. Belediye işbirliği ile olan bu programın artıları vardır, eksileri vardır, ama bize göre birlikteliği sağlayabilmenin avantaj olduğu düşüncesindeyim. Basın demokrasinin olmazsa olmaz organlarından birisidir. Toplum adına kamu kurum ve kuruluşlarının, toplum adına siyaset mekanizmasının, diğer STK ve benzerlerinin yaptıklarını takip etme, doğru olanları bildirme, yanlış olanları bildirme, yanlış olanların yeniden düzeltilmesine fırsat verme adına toplumun bir taraftan gözü, bir taraftan kulağı, bir taraftan da dili konumundasınız. Bu özellikleriniz nedeniyle de toplumun her kesiminden önemli bir şekilde değer görüyorsunuz. Bu değerin devam edebilmesinin yolu da sağlıklı bir şekilde habercilik yapmak, sağlıklı bir şekilde yorum yapmaktır. 2 yıldır burada görev yapıyorum. Gözlemlediğim husus şu; basın önemli bir toplumsal görevi yerine getiriyor. Polemik oluşturabilecek hususlardan mümkün olduğu kadar kaçınılıyor. Toplumda sıkıntı yaratabilecek, toplumu birbirine düşürebilecek haberlerden uzak duruluyor. Bu sebeple ben en alttaki muhabirinden en üst yöneticisine kadar tüm basın mensuplarını tebrik ediyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR