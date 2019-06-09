Afyonkarahisar'da bayram tatili bilançosu: 51 yaralı

Afyonkarahisar
'da bayram tatili boyunca yoğun olarak kullanılan kara yollarında 21 trafik kazasının meydana geldiği, 51 kişinin yaralandığı belirtildi.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın kara yolları açısından önemli bir kavşak noktası olduğunu belirtti.
Bayram dolayısıyla yaşanan yoğun trafiğin kazasız ve huzurlu bir biçimde yaşanması için jandarma ile ciddi tedbirler alındığını dile getiren Yıldız, yaklaşık 200 ekibin görev aldığını söyledi.
Emniyet Müdürü Yıldız, geçen yıl ramazan bayramında 380 bin aracın Afyonkarahisar güzergahını kullandığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Afyon malumunuz bir kavşak noktası. Yılda ortalama 11 milyon aracın geçtiği güzergahta görev yapıyoruz. Bu çok ciddi ve kaza olma ihtimalini yükselten sebeplerden bir tanesi. Afyonkarahisar il sınırları içinde bayram tatili süresince 21 trafik kazası oldu. Bu kazalarda 51 kişi yaralandı. Bu kazalarda ölüm olmaması bizi sevindirdi. Otobüslerle ilgili de ciddi çalışmalar yaptık. Tatil öncesi otobüs firmaları ve şoförlerle toplantılar gerçekleştirdik. Uyarılar yaptık. Bazı personelimizi otobüslere yolcu gibi bindirerek denetimler gerçekleştirdik. Trafik güvenliği ile ilgili çalışmalarımız devam edecek."
Kaynak: AA
Gürsel Yıldız
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