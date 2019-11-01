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Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

01.11.2019 10:44Afyonkarahisar'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 5 yaralı
Afyonkarahisar'da, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kadir Çalışkan idaresindeki 03 PS 933 plakalı, Çay Belediyesine ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-İzmir Çevre Yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otobüs muavini Erdal Abat ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi, Afyon, OSB, Çay, Güncel

Kaynak: AA

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