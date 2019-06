Afyonkarahisar'da Beşiktaş Spor Okulları Yaz Kampı başladı

Afyonkarahisar Beşiktaşlılar Derneğinin gayretleri ve Beşiktaş Kulübünün onayı ile Afyonkarahisar'da düzenlenen Beşiktaş Spor Okulları Yaz Kampı başladı. Kocatepe Spor Kompleksi'nde bulanan 4 sahada gerçekleşen kampa 63 spor okulu 908 sporcu ve toplamda bin 300 kişi katılıyor. 2004 ila 2012 yaş gruplarından öğrencilerin katıldığı kamp 5 gün sürecek. Ayrıca kamp için İstanbul 'dan da özel olarak iki sağlık ekibi Afyonkarahisar'a getirildi. Kamp süresi içinde hem sporculara hem de antrenörlere psikologlar tarafından psikoloji eğitimi verilecek. Kamp boyunca da çocuklar birçok spor eğitimi alacak.Afyonkarahisar'daki kampı değerlendiren Beşiktaş Spor Okulları Koordinatörü Derya Başer, "Afyon'u tercih etme sebebimiz şu, buradaki derneğimizin gücü, ilk önce burada derneğimizden destek alarak ilk önce 10 Kasım 'da bölgesel turnuvamızı yaptık. Çok güzel ağırlandık. Güzel sahalarda maç yapma fırsatı bulduk. Burası spor şehri gibi aslında. Hem basketbola, hem motokros tesisleri, hem de futbol tesisleri inanılmaz. Burası bizim için elverişli bir şey. Bu nedenle Yaz Kampı'nı burada yaptık. Aslında 10 Kasım'daki organizasyon bizim bir test aşamamız gibi bir şey oldu. Sahaların verimliliğini gördükten sonra direkt burada yapma kararı aldık. Otellerde elverişli ve yakın" dedi."BEŞİKTAŞ AFYON'A SIĞMADI"Başer, esprili bir dille Beşiktaş'ın Afyonkarahisar'a sığmadığını aktardı. Başer, "Şu anda 900'ü aşan öğrenci sayımız var. Toplamda bin 300 kişilik iki otelde konaklıyoruz. Çünkü Beşiktaş sığmadı Afyon'a. Otellerin doluluk oranı nedeniyle. Bir senedir bu çalışmanın üzerindeyiz, git gelimiz çok oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iletişim halindeyiz. Sahalarımızı onlardan tahsis ettik. Dernek Başkanımız İhsan bey bize bu konuda hep destek oldu. Çünkü her geldiğimizde bizi ağırladı ve iletişim kurmamız gereken kişilerle bizi buluşturdu. Onun akabinde de hız kazandık. Güçlüyüz Afyon'da, derneğimizin de desteği ok yüksek."DİĞER KULÜPLER 800 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR" Türkiye 'de bulanan takımların arasında Beşiktaş'ın 900 kişilik kamp rekorunu elinde bulundurduğunu söyleyen Başer, "Şuan çok mutluyuz. Bir Türkiye rekoru var. Zaten son iki yıldır Beşiktaş'ın kamplarında öğrenci sayıları 800'ün altına düşmüyor. Diğer kulüpler de bu sayıya ulaşılamıyor zaten. Beşiktaş'ın farkı burada, çünkü kulübüne değer veren çocukları yetiştiriyoruz. Onlara öğretmemiz gereken üç şey olduğuna inanıyoruz. İlk önce iyi insan, iyi öğrenci sonra olabiliyorsa iyi futbolcu olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Burada Fair-Play içeresinde yaklaşık 63 okulumuz var. Beşiktaş için buradalar. Başka heyecanlarımız da var. Altyapı hocalarımızdan Faruk Hakan Şahin , Ali Çebi, Ekrem Köse gibi değerli hocalarımız burada. Onları da buraya davet ettik ve burada sporcularımızı izleyip değerlendiriyorlar. Akabinde takım içerisinde değerlendirmeyi planlıyorlar. Tabi burada hem eğlence hem spor kampı ama buradaki asıl amacımız Beşiktaşlı sporcular yetiştirebilmek. Altyapıya ve a takıma kadar uzanan bir yelpaze bu. Şuan zaten yavaş yavaş çıkıyorlar. O konuda mutluyuz. Geçen sene spor okulundan toplamda 12 sporcu kazandırdık altyapıya. Şuanda direkt ilk 11'de oynuyorlar. Her yaş kategorisinden 12 sporcu kazandırdık altyapıya" dedi. - AFYONKARAHİSAR