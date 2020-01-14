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Afyonkarahisar'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinliği

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla "Gel beraber Karanlıkta 1 bardak çay içelim" sloganıyla etkinlik düzenledi.

14.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:10Afyonkarahisar'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinliği
Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla "Gel beraber Karanlıkta 1 bardak çay içelim" sloganıyla etkinlik düzenledi.
Kentteki bir kafede düzenlenen etkinlikte konuşan Şube Başkanı Hakan Erdoğan, Beyaz Baston Haftası'na dikkat çekmek istediklerini söyledi.
Farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, "Devletimiz genel itibarıyla ülkemizdeki bütün engelliler için çok önemli hizmetler yapıyor. Engellilerin toplumla bütünleşmesi yönünde büyük adımlar atıldı. Ülkemizde engellilerin eğitimi, sağlığı, bakımı, rehabilitasyonu ve istihdamıyla ilgili başarılı çalışmalara imza atıldı." dedi.
Erdoğan, dernek olarak bu yıl farklı bir etkinliğe karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Kış şartlarını gözeterek yürüyüş yapmak yerine 'Gel beraber karanlıkta 1 bardak çay içelim' etkinliği planladık. Bu doğrultuda da görme engellilerin sürekli yaşadığı karanlığı 5-10 dakika da olsa hep beraber yaşayalım istedik. Bugünkü etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz."
Programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Becit, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Değirmenci, AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Engelliler Haftası, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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