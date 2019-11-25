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Afyonkarahisar'da binlerce cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen cinsel gücü arttırıcı 864 adet çikolata, 624 adet kahve ve 6 bin 768 adet kutu içecek ele geçirildi.

25.11.2019 19:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:16Afyonkarahisar'da binlerce cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi
Afyonkarahisar'da bir iş yerinde sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen cinsel gücü arttırıcı 864 adet çikolata, 624 adet kahve ve 6 bin 768 adet kutu içecek ele geçirildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde sağlığa zararlı ve yasak olduğu değerlendirilen cinsel gücü arttırıcı çikolata ve içecekler bulunduğunu tespit ederek harekete geçti. İş yerine düzenlenen operasyonda cinsel gücü arttırıcı 864 adet çikolata, 624 adet kahve, 6 bin 768 adet kutu içecek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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