Afyonkarahisar
'da bölgesel deprem tatbikatı
AFYONKARAHİSAR'da 10 ilden 250 kişi ve 53 aracın katılımıyla senaryo gereği 6.1 büyüklüğündeki depreme karşı bölgesel tatbikat yapıldı. Türkiye
Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim Karar Destek Sistemi'nin (AYDES) bölge düzeyinde uygulanmasının test edileceği Afyonkarahisar TAMP Bölge Tatbikatı 10 il, 250 personel ve 53 araç ve ekipmanla gerçekleşti. Afet Yönetim Merkezi'nden canlı yayın yapılarak izlenilen tatbikata Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, AFAD
İl Müdürü Mehmet Buldan
ve diğer il müdürleriyle birim sorumluları yer aldı.
Afyonkarahisar'ın yanı sıra Konya
, Karaman
, Aksaray
, Niğde
, Denizli
, Isparta
, Uşak
, Kütahya
ve Burdur
illerinden aralarında yerel düzey hizmet grupları ile UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
), AKUT Arama Kurtarma Derneği, AKUK (Arama Kurtarma Koruma Topluluğu), İHH İnsani Yardım Vakfı
ve CEKUT'un (Cezaevi Kurtarma Timi) da bulunduğu 26 paydaş tatbikatta yer aldı. Senaryo gereceği merkez üssü Sultandağı
ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depreme yönelik gerçekleştirilen tatbikatta kriz merkezi oluşturuldu. Sahada yaşanan olaylar kamerayla kriz merkezine aktarılırken, kurumların ekipleri de anlatılan olayları eğitim alanında yerine getirdi.
Karayolları kapanan yollar için alternatif yollar yaparken, Türk Telekom
iletişimin sağlanması için mobil merkezlerle alanda çalışma yaptı. Belediye ekipleri kanalizasyon aksaklıklarını giderme çalışması yaparken, doğalgaz ekipleri ve itfaiye ekipleri de çıkan yangınlara müdahale etti. Arama kurtarma ekipleri sahada yaptıkları çalışmalar sırasında polis ekipleri bölgeye girmeye çalışan vatandaşları alandan uzak tutmaya çalıştı. Yıkılan binaların altından çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hava ambulansı ve diğer ambulanslarla oluşturulan sahra hastanesine ve diğer illere sevk edildi. AFAD arama kurtarma köpekleri de alanda canlı arama çalışmasına katılarak yaralıların bulunmasına katkı sağladı.
'HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM'
Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ederek, deprem bilincinin arttırılması gerektiğini söyledi. Tutulmaz, Gerçek bir senaryo yaşandı. Bir depremde neler yapılacak, hangi kurumlar hangi görevleri yerine getirecek bunları birebir yaşadık. Şimdi de burada bir afet bölgesinde ne tür bir müdahale yapılıyor bunları gördük. Ülkemiz ve ilimiz deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. Birçok afete maruz kalan ülkeyiz. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Afet öncesi ve sonrasında yapılabileceklerle ilgili tüm kamu ve kuruluşlarıyla ilgili vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor dedi.
AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da tatbikata 250 kişi ve 53 aracın katıldığını söyledi.
AFAD,Afyonkarahisar