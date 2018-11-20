Afyonkarahisar'da Bölgesel Deprem Tatbikatı

20 Kasım 2018 Salı 15:58



20 Kasım 2018 Salı 15:58

AFYONKARAHİSAR'da, 10 ilden 250 kişinin katılımı ve 53 aracın kullanımı ile senaryo gereği 6.1 büyüklüğündeki depreme karşı bölgesel tatbikat yapıldı.Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim Karar Destek Sistemi'nin (AYDES) bölge düzeyinde uygulanmasının test edileceği Afyonkarahisar TAMP Bölge Tatbikatı, 10 ilden 250 personel ile 53 araç ve ekipmanla gerçekleştirildi. Afet Yönetim Merkezi'nden canlı yayın yapılarak, izlenilen tatbikata Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ve diğer il müdürleriyle birim sorumluları yer aldı.Afyonkarahisar'ın yanı sıra Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Denizli, Isparta, Uşak, Kütahya ve Burdur'dan aralarında yerel düzey hizmet grupları ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Arama Kurtarma Koruma Topluluğu (AKUK), İHH İnsani Yardım Vakfı ve Cezaevi Kurtarma Timi (CEKUT) de dahil 26 paydaş tatbikatta yer aldı. Senaryo gereceği merkez üssü Sultandağı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depreme yönelik gerçekleştirilen tatbikatta kriz merkezi oluşturuldu. Sahadaki olaylar kamerayla kriz merkezine aktarılırken, kurumların ekipleri de anlatılan olayları eğitim alanında yerine getirdi.Kapanan yollar için alternatif yollar yapılırken, Türk Telekom, iletişimin sağlanması için mobil merkezlerle alanda çalışma yaptı. Belediye ekipleri, kanalizasyon aksaklıklarını giderme çalışması yaparken, doğal gaz ve itfaiye ekipleri de çıkan yangınlara müdahale etti. Arama kurtarma ekiplerinin sahada yaptıkları çalışmalar sırasında polis ekipleri, bölgeye girmeye çalışanları alandan uzak tutmaya çalıştı. Yıkılan binaların altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince hava ambulansı ve diğer ambulanslarla oluşturulan sahra hastanesine ve diğer illere sevk edildi. AFAD arama- kurtarma köpekleri de alanda canlı arama çalışmasında kullanıldı.'HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM'Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ederek, deprem bilincinin artırılması gerektiğini söyledi. Tutulmaz, "Gerçek bir senaryo yaşandı. Bir depremde neler yapılacak, hangi kurumlar hangi görevleri yerine getirecek, bunları birebir yaşadık. Şimdi de burada, bir afet bölgesinde ne tür müdahale yapılıyor bunları gördük. Ülkemiz ve ilimiz deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. Birçok afete maruz kalan ülkeyiz. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Afet öncesi ve sonrasında yapılabileceklerle ilgili tüm kamu ve kuruluşlarıyla ilgili vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor" dedi.AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da tatbikata 250 kişinin katıldığını ve 53 aracın kullanıldığını söyledi. - Afyonkarahisar