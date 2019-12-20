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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve şehir turları devam ediyor

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve şehir turları, Rehber Habib Akalın mihmandarlığında devam ediyor.

20.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:43 Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve şehir turları devam ediyor
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve şehir turları, Rehber Habib Akalın mihmandarlığında devam ediyor.

'nin dört bir tarafından Afyonkarahisar'ın tarihi mekanlarını ziyarete gelen misafirler, Rehber Habib Akalın mihmandarlığında bilgi edindi. Afyonkarahisar'ın tarihi cadde, konak, camilerini ziyaret eden misafirler burada destansı tarihle ilgili bilgi edinirken, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Rehber Akalın tarafından Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirlere Tarihi Taşhan'da Afyonkarahisar'ın yöresel yiyecekleri olan bükme ve ağzı açık ikram edildi. Afyonkarahisar'ı çok sevdiklerini belirten misafirler tarihi mekanlarına hayran kaldıklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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