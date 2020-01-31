Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da çatıdan üzerine buz kütlesi düşen kişi yaralandı - Haber

Afyonkarahisar'da çatıdan üzerine buz kütlesi düşen kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kaldırımda yürürken, apartmanın çatısından üzerine buz kütlesi düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

31.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:10Afyonkarahisar'da çatıdan üzerine buz kütlesi düşen kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kaldırımda yürürken, apartmanın çatısından üzerine buz kütlesi düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeşilyol Caddesi'nde işinden çıkan Oktay Yüksel, evine doğru yürürken bir apartmanın çatısından üzerine buz kütlesi düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilen Yüksel'in başına 10 dikiş atıldı.
Yüksel, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan Yüksel'in üzerine buz kütlesinin düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Oktay Yüksel, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:17:53