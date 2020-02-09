Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da çayda insan iskeleti bulundu - Haber

Afyonkarahisar'da çayda insan iskeleti bulundu

AFYONKARAHİSAR'daki Akarçay'da kimliği ve cinsiyeti belirsiz insan iskeleti bulundu.

09.02.2020 23:18 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:18Afyonkarahisar'da çayda insan iskeleti bulundu

AFYONKARAHİSAR'daki 'da kimliği ve cinsiyeti belirsiz insan iskeleti bulundu.

Afyonkarahisar'da şehrin ortasından geçen, üzerinde belediye ve DSİ tarafından rekreasyon çalışması yapılarak temizlenen Akarçay'da saat 11.00 sıralarında sazlıkların arasında insan iskeleti olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. ve itfaiye ekipleri akarsuyun sazlık alanında görülen iskeleti çıkarmak için çalışma başlattı.Uzatılan itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden alınan iskelet, karaya çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından inceleme yapılan iskelet, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İskeletin kime ait olduğu ve cinsiyetinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Akarçay, Polis, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 10 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 00:46:04