Afyonkarahisar'da çiftçilere tohum desteği

Afyonkarahisar ve ilçelerinde yüzde 75'i hibe verilen fasulye tohumu desteğinin dağıtımının yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızın, üretimin kesintiye uğramaması ve işlenebilirliği mümkün olan tüm arazilerin değerlendirilmesi açısından ilimizdeki üreticilere toplam 30 ton fasulye tohumunun dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yakın günlerde de yine çiftçilerimize yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımını yapacağız. Tohum bedellerinin yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılanacaktır." ifadesi kullanıldı.