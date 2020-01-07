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Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında dumandan biri çocuk 3 kişi etkilendi.

07.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:08 Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Afyonkarahisar'da çıkan ev yangınında dumandan biri çocuk 3 kişi etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi üzerinde bir apartmanın ilk katında yangın çıktı.
Kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangına Afyonkarahisar Belediyesi Müdürlüğü ekipleri çevredekilerin vermesiyle hızla müdahale etti.
Yangında dumandan etkilenen biri çocuk üç kişi itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yangının söndürmesinin ardından evin büyük bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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