20.06.2019 15:44
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Afyonkarahisar'da cinayet

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı.
Karaman Mahallesi'nde yaşayan Kadir Yılmaz, arkadaşları tarafından evinin banyosunda kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.
İhbar üzerine eve gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma sonucunda olayın şüphelisinin Irak uyruklu Hüsam Zafeen Sahaq Kaberjean olduğunu tespit etti. Ekipler, zanlının evden ayrılırken, Yılmaz'a ait bilgisayar ve 2 cep telefonunu da yanında götürdüğünü belirledi.
İstanbul'a gitmekte olduğu saptanan cinayet şüphelisi, yapılan takip neticesinde Sakarya'da yakalanarak kente getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Karaman, Afyon, Güncel

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