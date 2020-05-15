Afyonkarahisar'da çocuklara Kızılay'dan kıyafet yardımı

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 370 çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

15.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:36
Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 370 çocuğa kıyafet yardımı yaptı.
Belirlenen çocuklar için 150 liralık çekler karşılığında mağazadan alışveriş yapıldı.
Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, öksüz ve yetim çocukları yalnız bırakmadıklarını, rutin olarak şubede kıyafet yardımının sürekli devam ettiğini söyledi.
Okyar, "Bu pandemi sürecinde 3 bine yakın ailemizi biz şubemizden giydirdik. Yerimiz kısıtlı olduğu için mağaza şartları biraz daha uygun. Bugün de 370 çocuğumuzu anlaştığımız bir mağazada şuan giydiriyoruz. İnşallah bu bayramda çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Kızılay ailesi olarak bu bize mutluluk veriyor, gurur veriyor." diye konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Afyonkarahisar’da çocuklara Kızılay’dan kıyafet yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kızılay, Afyon, Güncel, Haber

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