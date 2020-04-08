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Afyonkarahisar'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında etkin bir çalışma yürüten Afyonkarahisar Belediyesi, kentte bulunan bütün çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

08.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:42
Afyonkarahisar'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında etkin bir çalışma yürüten Afyonkarahisar Belediyesi, kentte bulunan bütün çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.
Afyonkarahisar Belediyesi dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'la mücadele çerçevesinde, dezenfekte ve temizlik çalışmalarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyor.
Daha önce belirli periyotlar çerçevesinde devam eden dezenfekte işlemleri, salgına karşı önleyici tedbir olarak iki katına çıkarıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar, parklar, dükkanların önleri yıkanırken bir yandan da dezenfekte ediliyor. Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerini de çöplerin alınmasının ardından hijyenik hale getiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Afyonkarahisar'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor - Haberler

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