Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
16.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:12
Özlem Eryılmaz (33) idaresindeki 26 ACP 855 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Bayramgazi Rampası mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.
Kazada, sürücü Eryılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Eryılmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA