Afyonkarahisar'da Diyabet Farkındalık Standı Açıldı

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:10



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:10

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla diyabet farkındalık standı açtı.İl Sağlık Müdürlüğü Afyonkarahisar'ın en kalabalık alışveriş merkezlerinden birinde stant açarak, vatandaşları halk arasındaki adıyla şeker hastalığına karşı bilinçlendirmeye çalıştı.Giriş katında açılan stantta sağlık ekipleri tarafından isteyen vatandaşlara ücretsiz kan şekeri, tansiyon, kilo ve boy ölçümü yapıldı.Stant açılışına Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, sağlık müdürlüğü daire başkanları ve sağlık çalışanları katıldı. Vali Tutulmaz ile il Jandarma Komutanı Çömez de, ölçümler yaptırarak vatandaşlara örnek oldu.Diyabet ve etkinlikle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olarak kutlandığını söyledi.Korkmaz, diyabetin tip 1 ve 2 olarak iki çeşidinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Tip 1 diyabet genellikle çocuklarda ve gençlerde görülürken, tip 2 ise yaşlılarda ve orta yaş gurubunda görülüyor. Tip 2 diyabet daha çok ailesel olmakla birlikte, çocuklarda görülen diyabet ise kişiye özel bir hastalık oluyor.Susama, ağız kuruluğu, aşırı zayıflık diyabet belirtisiTip 2 diyabette aşırı susama, aşırı zayıflık, aşırı şişmanlık ve açlığa dayanamama gibi şikayetler görülüyor. Bu rahatsızlık vatandaşlarda çok önemsenmemekle birlikte, tanı geciktiği zaman bazı kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Mesela göz bozuklukları, sinirsel hastalıklar, duyu bozukluğu ve böbrek rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor.İnsanlar insülin iğnesinden çok korkmakla birlikte, o safhaya geldiği zaman dönüşü olmuyor. Ama en azından tedavi ile bazı rahatsızlıklar tanı konulduğu zaman önlenebiliyor. İnsanların bu testlerden çekinmemesini istiyoruz."Vali Mustafa Tutulmaz ise diyabetin toplumda şeker hastalığı olarak da bilindiğini belirtti.Tutulmaz, "Bu hastalık ömrü tatlı tatlı sonlandırdığını ifade etti. Tutulmaz, şeker hastalığının çok ciddi rahatsızlıkların oluşmasına neden olduğunu aktararak, "Diyabet hastalığının en büyük nedeni aşırı kilo ve hareketsizliktir. Bunu giderebilmek için, bu tür bir hastalığa yakalanmamak için, diğer hastalıkları tetiklememesi için, yapmamız gereken tek şey daha çok hareket etmek. Daha az yiyerek daha çok egzersiz yapmalıyız. Şeker hastalığı tanısı konulan birçok kişi her gün yürüyüş yaparak bu hastalığı engelleyebiliyor. Bu hastalığa yakalanmadan önce hareket etmeyi artırmalıyız."