Afyonkarahisar'da Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmü protesto edildi

Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Platformu üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik yürüttüğü saldırı ve asimilasyon politikalarını protesto etti.Cuma namazının ardından İmaret Camisi avlusunda gösteri için toplanan vatandaşlar, ellerinde Doğu Türkistan bayrakları ile "sessiz çığlık" pankartı açtı.

Burada grup adına açıklama yapan Muhammet Özkul, 2000 yılı sonrasında siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme gelen Çin'in sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıktığını söyledi.

Özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan'ın tüm dünya gündeminden saklandığını, Müslüman Uygurlar'ın durmadan her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığı dile getiren Özkul, şunları kaydetti:

"Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri olan Chen Chuanguo'nun 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan'daki Uygurları, hapishanelere veya zorunlu Politik Eğitim Kampları'na göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına gelmektedir. Çin'in 'eğitim kampı' olarak adlandırdığı toplama kamplarında yaklaşık 3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmekte."

Doğu Türkistan'da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanya'sı uygulamalarını andırdığını aktaran Özkul, "Son çeyrek asırdır siyasi, ekonomik ve askeri açılardan ivme kaydeden Çin, özellikle ekonomik hamlelerle İslam dünyasını siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya koymuştur. Fakat İslam dünyası, Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir."

Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir biçimde dağıldı.

Kaynak: AA