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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu

Afyonkarahisar'da sahte çek düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

16.10.2019 17:08Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonu
Afyonkarahisar'da sahte çek düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte çek ile mal alarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Ankara'da gözaltına alınan 4 zanlı, Afyonkarahisar'a getirildi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 sahte çek, 2 sahte çek fotokopisi ve şirket kaşesi ile sahte çek karşılığında alınmış, aralarında 600 görüntülü diyafonun da bulunduğu, malzemelere el konuldu.
Bir zanlı emniyetten salıverilirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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