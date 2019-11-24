Afyonkarahisar'da düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'da düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Rıfat Çelik (23) yönetimindeki 03 ABC 296 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet (24), Mevlüt (21) ve Samet Çelik (20) yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonettekilerin, konvoyla Işıklar beldesine gelin almaya gittikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA