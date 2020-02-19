Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtımları Motobike2020 ile...

İstanbul DHA

Afyonkarahisar'da üçüncü kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtımları İstanbul'da Motosiklet Fuarı (Motobike2020) ile birlikte start alacak.

Ülkemizin Spor Turizmi alanında yurt dışında tanıtımına büyük katkı sağlayan ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımları 20-23 Şubat tarihlerinde İstanbul Motobike Fuarı'nda yapılacak. Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle 4-5-6 Eylül tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak organizasyon kapsamında dört büyük yarış düzenlenecek. Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası'nda (Open) yüzlerce sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.Afyon Motosiklet ve Spor Festivali'nde Retrobüs, Necati ve Saykolar, Haluk Levent ve Mustafa Ceceli Konserleri, hediye çekilişleri ve birçok ücretsiz aktivite yer alacak. Seyirciler, festival alanında bulunan kamp ve karavan konaklama imkanlarından ücretsiz faydalanacak. Organizasyonun biletleri Passolig'te indirimli olarak satışa çıkarken, Dünya Şampiyonası'nın tanıtım standı İstanbul Motobike Fuarı'nda Fuaye 215 numarada yer alıp, üç gün boyunca geçerli olacak biletler %50 indirimle 50 TL'den satışa sunulacak.