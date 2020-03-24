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Afyonkarahisar'da EBA TV üzerinden ders dinleyen öğrenciden anlamlı "koronavirüs" mesajı

Afyonkarahisar'da EBA TV üzerinden ders dinleyen bir ilkokul öğrencisinin, sosyal medyada paylaşılan bir videosunda verdiği koronavirüs mesajı büyük ilgi gördü.

24.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:48
Afyonkarahisar'da EBA TV üzerinden ders dinleyen öğrenciden anlamlı
Afyonkarahisar'da EBA TV üzerinden ders dinleyen bir ilkokul öğrencisinin, sosyal medyada paylaşılan bir videosunda verdiği koronavirüs mesajı büyük ilgi gördü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim başladı.
Afyonkarahisar'da, bazı veliler TRT EBA TV üzerinden derse katılan çocuklarının heyecanını cep telefonlarıyla kameraya çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi İpek Aydın'ın da velisi tarafından çekilen "koronavirüs" videosundaki mesaj da dikkati çekti.
Üzerinde okul üniformasıyla videoda yer alan minik öğrenci, "Siz de benim gibi ninelerinizi ve dedelerinizi seviyorsanız lütfen evden çıkmayın. Unutmayın, tatil değil tedbir. Çünkü hayat eve sığar." sözlerine yer verdi.
Paylaşılan video sosyal medyada ilgi çekti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, Afyon, Güncel

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