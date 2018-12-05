Afyonkarahisar'da Eğitime Sms'le Bağış Kampanyası

Afyonkarahisar
Valisi Mustafa Tutulmaz
, Afyon Eğitim Vakfı'nın (AEV) SMS'le eğitime bağış kampanyasına destek verdi.
Valilikte düzenlenen SMS'le bağış kampanyası tanıtım etkinliğine, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
ve AEV Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser katıldı.
SMS ile bağış kampanyası tanıtım töreninde konuşan Vali Tutulmaz, şunları kaydetti:
"Kampanyamız, ilimizde eğitime olan bakışımızı değiştiren ve biraz da geliştiren bir kampanyadır. Eğitimde ilimizin benzer illerle kıyaslandığında biraz daha geride olduğumuzu söylüyorduk. Ancak son dönemlerde yaptığımız çalışmalarla ve gayretlerle inşallah bunu hak ettiği yere getireceğiz. Bunda Afyon Eğitim Vakfı önemli bir rol üstlendi. Ekonomik durumu yeterli olmayan gençlerimizin yükseköğrenimlerini daha rahat yapabilmeleri adına her yıl artan sayıda burs vermektedir. Ancak verilen bu bursları daha da arttırabilmek adına yeni kaynaklara ihtiyaç vardır. Bu da Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin vereceği destekle olacaktır."
Konuşmanın ardından Vali Tutulmaz, Belediye Başkanı Çoban
ve AEV Yönetim Kurulu Başkanı Serteser, kampanya için cep telefonlarıyla "Bağış" yazıp 6703'e SMS atarak eğitime destekte bulundu.
Burhanettin Çoban,Mustafa Tutulmaz,Afyonkarahisar
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:20