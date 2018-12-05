Afyonkarahisar'da Eğitime Sms'li Destek

Afyonkarahisar
'da ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veren Afyon Eğitim Vakfı (AEV) yeni bir SMS uygulaması başlattı. Afyonkarahisar Valilik makamında gerçekleşen 'SMS ile eğitime destek' kampanyasında Vali Mustafa Tutulmaz
ve protokol üyeleriyle gazeteciler ilk bağışları yapan isimler oldu.
Afyonkarahisar'da 1987 yılından itibaren faaliyet gösteren ve topladıkları yardımlarla Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı ve il dışında eğitim alan öğrencilere burs veren AEV yöneticileri yeni bir uygulama ile kampanyaya imza attı. AEV Başkanı Hüsnü Serteser ve AEV Genel Sekreteri Murat Diker, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret ederek SMS sistemini tanıttı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
'ın da katıldığı SMS uygulamasında ilk mesajı gönderen isim ise Vali Tutulmaz ve beraberindekiler oldu.
VALİ GAZETECİLERİ BAĞIŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLEDİ
Tüm operatörlerden AEV'e bağış yazarak 6703'e mesaj gönderilmesiyle 10 TL'lik bir bağışın yapılabileceği kaydedildi. Eğitime desteğin önemine dikkati çeken Vali Mustafa Tutulmaz, gazetecilerin de destek olmasını istedi. Programı takip eden bir gazetecinin kamerasını alan Tutulmaz, o gazetecinin AEV'e bağış gönderdiği anı görüntüledi. Ayrıca Belediye Başkanı Çoban
ile AEV Başkanı Serteser de diğer gazetecilerin kamera ve fotoğraf makinelerini alarak bağış yaptıkları anı çekti.
'TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ KAMPANYAYA DAVET EDİYORUZ'
SMS uygulamasıyla ilgili bilgiler veren AEV Başkanı Hüsnü Serteser, şu ana kadar 450 öğrenciye burs verdiklerini söyledi. Afyonkarahisar'da başarılı ve maddi durumu yerinde olmayan öğrencilerin AEV olarak yanlarında olduklarını kaydeden Serteser, 2015 yılında 126 olan burs verdiğimiz öğrenci sayısı bugün 450'ye kadar çıkmıştır. Ama bunu yeterli görmüyoruz ve Afyon Eğitim Vakfı olarak yeni kampanyalarla daha fazla kişiye ve öğrenciye burs vermeye çalışıyoruz. Bugün sizinle birlikte tüm operatörlerimizden SMS kampanyası başlatmış olacağız. Bir SMS ile 10 TL bağış yaparak öğrencilerimize destek sağlamış olacağız. İnşallah 450 olan sayımızı daha fazla artacaktır. Tüm hemşehrilerimizi bu kampanyaya destek olmaya bekliyoruz dedi.
DAHA FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞMAK İSTİYORUZ
1987 yılından itibaren AEV'in öğrencilere çok büyük katkı sağladığını aktaran Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında burs alan öğrenci sayısının artmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. 450 olan burs sayısının yeterli olmadığına dikkati çeken Çoban, şöyle konuştu
Afyonkarahisar'ımızın merkezinden ve 17 ilçesinden yüksek öğretim imkanına kavuşmuş ancak ailesinin yeterli imkanı olmayan öğrencilerimize daha fazla sayıda ve miktarda yardım yapmak istiyoruz. Bunun için de eğitim vakfımız 3 operatörle de anlaşarak bir SMS ile bağış kampanyası yaptı. Ben de buradan cep telefonlarına mesaj gelenlere veya gelmeyenlere ilgili numaraya mesaj atarak tüm hemşehrilerimizin bu bağış kampanyasına katılmasını rica ediyorum.
Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz, Belediye Başkanı Çoban, AEV Başkanı Serteser ve gazeteciler SMS ile AEV'e ilk bağışı yaptı.
Mustafa Tutulmaz,Burhanettin Çoban,Afyonkarahisar
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:33