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Afyonkarahisar'da elektronik sigara likiti ve teli üretimi yapan kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yakasenek köyünde elektronik sigara likiti ve teli üretimi yapan kişi gözaltına alındı.

14.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:06
Afyonkarahisar'da elektronik sigara likiti ve teli üretimi yapan kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yakasenek köyünde elektronik sigara likiti ve teli üretimi yapan kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakasenek köyünde oturan H.U.A'nın evine operasyon düzenledi.
H.U.A'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 17 plastik şişe içerisinde elektronik sigara likiti olduğu değerIendirilen madde, 25 plastik şişe içerisinde elektronik sigara likiti, 9 plastik şişe içerisinde elektronik sigara likiti, 6 adet boş cam şişe, 120 boş plastik şişe,
21 küçük boş kutu, 17 adet elektronik sigara rezistans teli, 20 hazır yapılmış elektronik sigara rezistans teli, 48 adet elektronik sigara rezistans teli kullanım kılavuzu etiketi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.U.A. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sultandağı, Afyon, Güncel
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