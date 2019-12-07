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Afyonkarahisar'da engelliler için e-KPSS kursları açıldı

Afyonkarahisar'da engellilere yönelik e-KPSS kursları açıldı.

07.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:56Afyonkarahisar'da engelliler için e-KPSS kursları açıldı
Afyonkarahisar'da engellilere yönelik e-KPSS kursları açıldı.
Kadınana İmam Hatip Ortaokulu'nda Halk Eğitim Merkezi ile Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi işbirliğiyle açılan e-KPSS kurslarına 40 engelli kursiyer katılıyor.
Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi Başkanı Muhammet Mustafa Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa 26 Nisan'da yapılacak e-KPSS sınavına katılacak bütün engelli gruplarının katılabildiğini söyledi.
Kurslarda 4 branşta eğitim verildiğini dile getiren Başyiğit, "Hedefimiz Afyonkarahisar'daki engelli bireylerin devlet kurumlarında istihdam sağlamak. Bize destek veren bütün engelli sivil toplum kuruluşlarına ve yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

Afyon, KPSS, Güncel

Kaynak: AA

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