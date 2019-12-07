Afyonkarahisar'da engelliler için e-KPSS kursları açıldı

Afyonkarahisar'da engellilere yönelik e-KPSS kursları açıldı.

Kadınana İmam Hatip Ortaokulu'nda Halk Eğitim Merkezi ile Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi işbirliğiyle açılan e-KPSS kurslarına 40 engelli kursiyer katılıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi Başkanı Muhammet Mustafa Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa 26 Nisan'da yapılacak e-KPSS sınavına katılacak bütün engelli gruplarının katılabildiğini söyledi.

Kurslarda 4 branşta eğitim verildiğini dile getiren Başyiğit, "Hedefimiz Afyonkarahisar'daki engelli bireylerin devlet kurumlarında istihdam sağlamak. Bize destek veren bütün engelli sivil toplum kuruluşlarına ve yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA