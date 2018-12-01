Afyonkarahisar'da Engelliler Yararına Kermes

Afyonkarahisar
'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
ve engellilere sosyal yardım amacıyla kermes düzenlendi. Süleyman Demirel
Fen Lisesi bahçesinde kurulan kermese, Afyonkarahisar'daki 7 engelli sivil toplum örgütü destek veriyor. Karahisar
Kalesi Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kermese destek veren STK
'lara ve üniversite öğrencilerine teşekkür etti.
Kermesin gün boyunca devam edeceğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
"Düzenlediğimiz etkinliğimiz engelliler arasında birlik ve beraberliğe güzel bir örnek oluyor. Çok sayıda dernek üyemiz, bugün burada bizlerin yanında ve destek oluyor. Kermesimizden elde edeceğimiz gelirleri de yine dernek üyelerimizin yararına kullanacağız. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz."
Öte yandan Erdoğan, akşam da okulun kapalı spor salonunda dernek üyelerinden oluşan bir ekibin Türk Sanat Müziği konseri vereceğini belirtti.
3 Aralık,Afyonkarahisar
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:39