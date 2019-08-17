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Afyonkarahisar'da erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir erkeğe ait ceset bulundu.

17.08.2019 15:01 Afyonkarahisar'da erkek cesedi bulundu
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir erkeğe ait ceset bulundu.
Seydiler beldesi Kırkinler mevkisinde çalıların arasında bir ceset olduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti.
Ekipler, mavi branda üzerinde çürümüş bir ceset buldu.
Olay yeri incelemesinin ardından 50-55 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis ekiplerinin kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan cesedin başının altındaki yastıkta boş mermi kovanı bulundu.

Seydiler, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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