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Afyonkarahisar'da ev yangını hasara neden oldu

Afyonkarahisar'da ahşap bir evde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, 3 evde de hasar oluştu.

05.10.2019 12:28Afyonkarahisar'da ev yangını hasara neden oldu
Afyonkarahisar'da ahşap bir evde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, 3 evde de hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kocatepe Beldesi'nde, Hasan Uyan'a ait ahşap evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının çevredeki evlere de sıçraması üzerine, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Uyan'a ait ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin ulaştığı 3 evde de hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Kocatepe, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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