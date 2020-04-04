Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afyonkarahisar'da evde kalanlar "zeybek" ile moral buluyor

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce oluşturulan "efeler ekibi", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara "zeybek" gösterisiyle moral veriyor.

04.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:32
Afyonkarahisar'da evde kalanlar
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce oluşturulan "efeler ekibi", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara "zeybek" gösterisiyle moral veriyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığınca yapılan "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral ve motivasyon olması için renkli bir etkinliğe imza attı.
13 belediye çalışanı ve gönüllülerden kurulan "Kültür Sanat Akademisi Orkestrası" ile "efeler ekibi", ellerinde "#Evde Kal Afyon Biz Yanınızdayız" pankartıyla kentteki mahalleleri geziyor.
İki davul ve zurna ekibinden oluşan orkestra ile kaşıklı "efeler ekibi", şu ana kadar 8 mahallede "zeybek" ve farklı müzikli gösteri sundu.
Evlerinde kalan vatandaşlar da cam ve balkonlara çıkarak, ekibe eşlik ederek tempo tuttu. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla gösterinin videosunu ve fotoğraflarını çekti.
"Etkinlik bir ay boyunca sürecek"
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, düzenledikleri etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, kentte "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara sosyal hayatın imkanlarını sunmaya çalıştıklarını söyledi.
Bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralin de önemli olduğunu aktaran Akar, şunları kaydetti:
"Evlerinde sıkılan, daralan, bir nefes alma niyetinde olan hemşehrilerimize Kültür Sanat Akademisi olarak böyle güzel bir sürpriz yaptık. Etkinliğimizin amacı hem Afyonkarahisarlıların bu süreçten daha az etkilenmelerini sağlamak hem de vatandaşların yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturmaktı. Etkinliğimizi bir ay boyunca Afyonkarahisar'daki bütün mahallelerde yapacağız. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek başta olmak üzere etkinlikte görev alan personelimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, Afyon, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Afyonkarahisar'da evde kalanlar 'zeybek' ile moral buluyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi Haberler
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Haberler
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Türkiye’de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye’de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Haberler
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Haberler
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Tüm Türkiye’nin konuştuğu Yasin’den güzel haberler var Haberler
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Yasin'den güzel haberler var

Son Dakika Güncel Haberleri

21:56: Umre için biriktirdiği altınları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 21:56: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk... - Haber 21:56: Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber 21:55: Fransa'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 7 bin 500'ü geçti - Haber 21:54: İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Haber 21:24: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi - Haber 21:08: Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak - Haber 21:01: Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı - Haber 20:58: Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı - Haber 20:21: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin