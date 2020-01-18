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Afyonkarahisar'da FETÖ'ye 5 tutuklama

AFYONKARAHİSAR'da, yeniden yapılanmak isteyen FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

18.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:37Afyonkarahisar'da FETÖ'ye 5 tutuklama

AFYONKARAHİSAR'da, yeniden yapılanmak isteyen FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanmaya girdiğini tespit etti. Bunun üzerine yeni yapının deşifre edilmesi ve gaybubet evlerinde saklanan şüphelilerin yakalanması amacı ile 15 Ocak günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 adrese düzenlenen baskında 8 şüpheli gözaltına alındı.KOM Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden il imamı Ö.Ö., il ablası K.Ö. ile eğitim danışmanı N.K. ve 2 üniversite öğrencisi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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