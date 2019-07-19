Afyonkarahisar'da finans yönetimi eğitimi düzenlendi

Afyonkarahisar Ticarete ve Sanayi Odası KOBİ Akademisi tarafından Finans Yönetimi Eğitimi düzenlendi.

Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu üyesi Muammer Türker, işletmelerin ihtiyaç duydukları her alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Türker, firmaların ve işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu konunu finans konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaları gerçekleştirmek için zaman zaman anketler düzenliyoruz. Bu anketler neticesinde ihtiyaç duyduğunuz eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Bugün de finans yönetimi ile ilgili bir eğitim gerçekleştireceğiz. İçinde bulunduğumuz durumda en zor konu, finans kaynaklarına erişim. Bu konuda bizim de büyük ortağı olduğumuz Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezinden yararlanabilirsiniz."

Açılışın ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Dr. Öğretim Üyesi Serdar Ögel ve Araştırma Görevlisi Dr. Adem Böyükaslan ATSO üyelerine eğitim verdi.

Yaklaşık 2 saat süren eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.

Kaynak: AA