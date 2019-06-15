Afyonkarahisar'da Frig Fotofest başladı
Afyonkarahisar'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Frig Fotofest Festivali, başladı.
Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) destekleriyle Afyon Frig Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen Frig Fotofest Festivali'nin resmi açılışı için Millet Hamamı'nda yapıldı. Festivale Vali Mustafa Tutulmaz
, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe
, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Zekai İnan, ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Gül
, dernek yöneticileri ve illerden gelen fotoğraf tutkunları katıldı. Festivale onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü sahibi fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar
, Vali Tutulmaz'a fotoğraf kitabı hediye etti.
ÇOCUKLAR ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAFLARI SERGİLEDİ
Konuşmaların ardından festival kapsamında oluşturulan çocuk atölyesinde eğitim alan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocukların çektiği fotoğraflardan ve kardeş dernek üyelerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı. Tutulmaz ve Keribar katılımcılarla birlikte sergiyi gezdi. Tutulmaz, festivalde düzenlenen foto safari kapsamında tarihi evlerin ve konakların olduğu Çavuşbaş Mahallesi'nde fotoğraf çekimi yaptı. Vali Tutulmaz, 2'ncisi düzenlenen festivale çok yoğun katılım olduğunu söyledi.
'AFYONKARAHİSAR'IN DEĞERLERİ SAYILAMAYACAK KADAR ÇOK'
Geçin yıl yapılan etkinliğe 350 kişilik bir katılımın olduğunu belirten Tutulmaz, Bu sene 650 kişi katılıyor festivale. Son 10 günlük dilimde katılım başvurularını kapatmak zorunda kaldık. Bu başvuru yoğunluğu Afyonkarahisar'a olan ilgi patlamasının bir göstergesi. Uluslararası katılımda oldu festivale. Afyonkarahisar'ın değerleri sayılamayacak kadar çok. Bu değerlerin yeterince kavranmadığını görerek bu tür tanıtımlara karar verdik. Fotoğraf sadece deklanşöre basıldığında ortaya çıkan bir görüntü değil. Fotoğraf çok etkili bir iletişim aracı. Bu fotoğraflarla Afyonkarahisar'a olan ilgiyi arttırmayı hedefliyoruz. Bütün tarihi ve kültürel güzelliklerimizi ve doğa güzelliklerimizi fotoğraflayarak tarihe bir not düşmüş olacağız dedi.
650 FOTOĞRAFÇI KATILDI
Afyon Frig Fotoğraf Derneği ve Düzenleme Komitesi Başkanı Murat Özçelik
de geniş katılımlı bir festival olduğunu ifade ederek, 47 şehir, 3 ülkeden 650 kişi katılım gösterdi. Bugün ve yarın Afyonkarahisar'da misafir edeceğiz. Foto safarilerle Frig Vadisi, Eber
Gölü, Akdağ
gibi tabiat güzellikleriyle kentimizin tarihi dokusunu fotoğraflayacağız. Amacımız şehrimizin tanınırlığını arttırmak. Tarihe bir not düşmek istiyoruz diye konuştu.
Festival kapsamında katılımcı fotoğrafçılar otobüslerle foto safarilere dönüşümlü olarak götürülerek değişik açılardan fotoğraflanması sağlanacak.