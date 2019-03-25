Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu

Afyonkarahisar
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, İhsaniye
ilçesine bağlı Gazlıgöl
beldesindeki termal otel, pansiyon ve villalar ile otellerde fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu kadınlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Irak
uyruklu H.A, (38) A.H, (17) N.H., (17) ve D.A. (17) isimli kadınlar yakalandı.
Yakalanan kadınlardan H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 kadın ise yaşları küçük olması sebebiyle serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan 3 yabancı uyruklu kadının, Afyonkarahisar Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi.
Jandarma, Afyon, Güncel
Kaynak: AA