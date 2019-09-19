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Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlamaları

Afyonkarahisar'da Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 'Mareşallik' ve 'Gazilik' unvanının verilişinin 98. yıl dönümü ve Gaziler Günü kutlandı.

19.09.2019 14:47Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlamaları
Afyonkarahisar'da Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 'Mareşallik' ve 'Gazilik' unvanının verilişinin 98. yıl dönümü ve Gaziler Günü kutlandı.

Kocatepe Parkı'nda Atatürk Anıtı'na Afyonkarahisar Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilciliğine ait çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden tören Afyonkarahisar Muharip Gaziler Dernek Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal'ın konuşması ile sürdü. Hürkal törende yaptığı konuşmada, gazilik unvanının atalarından kendilerine intikal eden en büyük miras olduğunu söyledi. Hürkal; "Sizler şehitleriniz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Aziz Türk milleti ve onun kahraman ordusu hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Her geçen gün daha güçlenen şan ve şeref timsali Türk ordusu dün olduğu gibi yarında vatanımızın hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine, bölünmesine, hürriyet ve bağımsızlığımıza göz dikilmesine ne biz nede bizden sonrakiler hiçbir zaman müsaade etmeyecektir" dedi.

Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkan Vekili Süleyman Karakuş, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Afyonkarahisar Muharip Gaziler Dernek Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal ile daire müdürleriyle gaziler ve yakınları katıldı. Törenin ardından Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri Afyonkarahisar Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Türkiye, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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