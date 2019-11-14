Afyonkarahisar'da gelenek ve göreneklerimiz sergisi açıldı

Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sürdürdüğü "Değerler Hareketi" projesi kapsamında Akçin ilkokulunda gelenek ve göreneklerimiz konulu eski eşya ve giysilerin sergilendiği sergi açıldı.

Açılışta, sergi hakkında bilgi veren Okul Müdürü Hüseyin Dadak, eğitimin uzun soluklu bir iş olduğunu, ailede başladığını, okullarda geliştiğini toplumda olgunluğa eriştiğini dile getirdi.

Dadak, 2023 eğitim vizyonu kapsamında okulda çeşitli iyileştirmeler yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okulumuzda tarım atölyesi ile öğrencilerimizi toprağa dokundurttuk. Gıda giyim, ahşap ve zeka atölyeleri ile robotik kodlama atölyelerini açtık. Öğrencilerimiz bu atölyelerde kendi ayakları üzerinde durmayı öğreniyor, paylaşma, yardımlaşma gibi erdemleri de öğreniyorlar. Yay gibi ileri atılmak için geri çekilmek gerektiği düsturu gereği milletimizin temel direği olan gelenek ve göreneklerimizi öğrenmeleri için de sergi, oyun ve etkinlik gibi faaliyetleri yapıyoruz."

Daha sonra öğrenciler tarafından Afyonkarahisar ve çevresinde bilinen manilerin dile getirildiği bir gösteri sundu. Yine öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Açılış programının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve protokol üyeleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Yalçın, "Bugün burada gerçekten güzel sergiler ve atölyeler yapılmış. Emeği geçen okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, destek veren velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Yalçın ve beraberindekiler daha sonra gelenek ve göreneklerimiz sergisini gezdi.

Kaynak: AA